ممثل تيار الحكمة العراقى بالقاهرة: حققنا مكاسب ببناء جيش عراقى وطنى قوى

كتب : أحمد جمعة

قال الدكتور محمد أبو كلل، مسئول الشئون العربية فى تيار الحكمة الوطني العراقي فى القاهرة، إن الدولة العراقية خرجت بعدد من المكاسب فى معركتها ضد الجماعات المتطرفة، ببناء جيش وطنى عراقى قوى، مشيرا إلى دور القوات العراقية فى دحر جماعات الإرهاب والتطرف فى البلاد بدعم الشارع العراقى.

وأكد الدكتور محمد أبو كلل فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الحشد الشعبى العراقى جزء من القوات المسلحة العراقية، موضحا أن الحشد الشعبى العراقى قدم الكثير للعراق وساهم بشكل كبير فى تحرير مدينة تكريت من الإرهابيين، داعيا للحفاظ على المنجزات التى حققتها الدولة العراقية.

وردا حول ما يثار من دور هيئة الحشد الشعبى فى العمليات العسكرية العراقية وإمكانية تحركها بشكل فردى فى الساحة العراقية، أوضح أن القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى كان يوجه القوات فى معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأشار أبو كلل أن الدولة العراقية عندما تعرضت لهجوم من داعش طلبت المساعدة من الدول العربية، موضحا أن الأخيرة لم تقف إلى جانب العراق خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش، مؤكدا أن العراق دولة عربية تجمع كافة المكونات الأخرى، داعيا إلى دور عربى أكثر ترابط ووضوح تجاه الدولة العراقية.

وأعرب الدكتور محمد أبو كلل عن أمله عن واقع عربى جديد تجاه العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية، موضحا أن ما قدم فى مؤتمر إعادة اعمار العراق فى الكويت غير مجد، مؤكدا أن العراق يرفض أن يكون دعم إعادة إعمار العراق مشروط ويفرض تدخل فى الشأن الداخلى للبلاد.