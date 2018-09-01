مقتل موظف برصاص نجل عم زوجته بقرية عزبة شاهين منوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى موظف مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى، على يد نجل عم زوجته أثناء ذهابه لإحضارها من منزل أهلها بعدما تركته لخلافات زوجية، بقرية عزبة شاهين التابعة لقرية دروة بمركز اشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من أهالى عزبة شاهين التابعة لقرية دروة دائرة المركز باصابة " م .م. م " 39 سنة، موظف بوزارة الزراعة بالقناطر الخيرية ومقيم بذات الناحية بطلق نارى بالبطن، وتم نقله الى مستشفى القناطر وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص تبين قيام الزوج بالذهاب لإحضار زوجته من منزل أهلها عقب تركها المنزل على اثر خلافات زوجية، وتركها منزل الزوجية والإقامة طرف أهلها بناحية عزبة شاهين دائرة المركز .

وبالمعاينة تبين أنه حال وصول المجنى عليه إلى منزل اهل زوجته، اعترضه نجل عمها " م . ع . ع " 35 سنة، فلاح، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته .

وبسؤال شقيق المجنى عليه " خ " 45 سنه، عامل بمعهد البحوث والمياه بالقناطر الخيرية ومقيم بذات الناحية، افاد بمضمون ما جاء واتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه التى أودت بحياته .

تم تحرير المحضر رقم 10381 مركز أشمون لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم .