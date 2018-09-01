مقتل موظف برصاص نجل عم زوجته بقرية عزبة شاهين منوفية

لقى موظف مصرعه متأثرا بإصابته بطلق نارى، على يد نجل عم زوجته أثناء ذهابه لإحضارها من منزل أهلها بعدما تركته لخلافات زوجية، بقرية عزبة شاهين التابعة لقرية دروة بمركز اشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ من أهالى عزبة شاهين التابعة لقرية دروة دائرة المركز باصابة " م .م. م " 39 سنة، موظف بوزارة الزراعة بالقناطر الخيرية ومقيم بذات الناحية بطلق نارى بالبطن، وتم نقله الى مستشفى القناطر وتوفى عقب وصوله.
بالانتقال والفحص تبين قيام الزوج بالذهاب لإحضار زوجته من منزل أهلها عقب تركها المنزل على اثر خلافات زوجية، وتركها منزل الزوجية والإقامة طرف أهلها بناحية عزبة شاهين دائرة المركز .
وبالمعاينة تبين أنه حال وصول المجنى عليه إلى منزل اهل زوجته، اعترضه نجل عمها " م . ع . ع " 35 سنة، فلاح، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته .
وبسؤال شقيق المجنى عليه " خ " 45 سنه، عامل بمعهد البحوث والمياه بالقناطر الخيرية ومقيم بذات الناحية، افاد بمضمون ما جاء واتهم المذكور بإحداث إصابة شقيقه التى أودت بحياته .
تم تحرير المحضر رقم 10381 مركز أشمون لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم .
كما أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات على الميراث بقرية المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بقرية المقاطع دائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " ع .ا. ع " 45 سنه، مصاباً بجرح قطعي بفروه الرأس وكدمه بالساعد الأيسر، وزوجته " ع .ق. و " 32 سنه، ربة منزل مصابه بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان شقيق الأول من والدته " ا .ر. ر. ي" 33 سنه، مؤهل متوسط مصاباً بجرح قطعي بفروه الرأس سحجات بالساعد الأيسر والرقبة، ووالدته " س .ا. ا" 65 سنه، ربة منزل مصابه بكدمه بفروه الرأس، وجميعهم مقيمين قرية المقاطع دائرة المركز.
ومن ناحية أخرى التهم حريق هائل 4 رؤوس ماشية بحظيرة ماشية بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق بحظيرة ماشية بعزبة الطامية التابعة لقرية دناصور دائرة المركز .
بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت اشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم إخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص على مساحة 150 متر تقريبا ملك " ع .م. ع " 67 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات .
واسفر عن الحريق إحتراق مكونات الحظيرة وكمية من محصول الأذرة و نفوق رأس ماشية و 3 روؤس ماعز، و بسؤال المالك رجح ان يكون سبب الحريق القاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ونفى الشبهة الجنائية .
تم إخطار مديرية الطب البيطرى .تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4787 إداري مركز الشهداء لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .
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