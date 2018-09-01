مقتل عشرات الحوثيين فى محافظة البيضاء اليمنية

عدن (أ ش أ)

لقى 6 حوثيين مصرعهم، اليوم السبت، خلال استهداف الجيش اليمنى ميليشياتهم بمفرق البياض بمحافظة البيضاء.

وأضافت المصادر لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الجيش اليمنى أفشل كذلك محاولة تسلل فى جبهة قانية، وقتل وأصيب خلالها عشرات الحوثيين.

ومن جانبه، أكد القائد الميدانى فى جبهة الملاجم العميد أحمد بحيبح أن قوات الجيش عثرت على مخزن سرى للأسلحة فى معسكر فضحة بمديرية الملاجم يحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفى محافظة صعدة، استهدفت مدفعية الجيش اليمنى تعزيزات للميليشيات قادمة من مديرية سفيان إلى مثلث مران، فى محاولة من الميليشيات لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها سابقا.