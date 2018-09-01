video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:27 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية جثه - ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية فى الطريق المؤدى إلى القاهرة، أثناء محاولة عبورهما الطريق وتم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف، واتهم ذوو المتوفين قائد السيارة بالتسبب فى وفاتهم، وتم تحويله للنيابة .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 33 - تجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س هـ ج 2496مصر قيادة "م.م.د" 24 سنة طالب بالطريق المُشار إليه اصطدمت بكل من "م.ش.ي" 46 سنة ربة منزل ونجليها كل من " ف.ص.ف" 14 سنة طالب، " م.ص.ف" 21 سنة، حال عبورهم الطريق مما أدي لوفاة الأولى والثاني وإصابة الثالث بكدمات وجروح وسحجات، بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثمانين لمشرحة الإسعاف والطفل المصاب لمستشفى العامرية العام .. للعلاج .

وبسؤال نجل الأولي مايكل صبحي فوزي 21 سنة طالب أيد ما جاء بالفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة والدته وشقيقه، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح بقسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل قضية رشوة مهندسى حى شرق الإسكندرية واستغلال وظيفتهم والتربح

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة