مصرع شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي منطقة الكيلو 33 - تجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س هـ ج 2496مصر قيادة "م.م.د" 24 سنة طالب بالطريق المُشار إليه اصطدمت بكل من "م.ش.ي" 46 سنة ربة منزل ونجليها كل من " ف.ص.ف" 14 سنة طالب، " م.ص.ف" 21 سنة، حال عبورهم الطريق مما أدي لوفاة الأولى والثاني وإصابة الثالث بكدمات وجروح وسحجات، بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثمانين لمشرحة الإسعاف والطفل المصاب لمستشفى العامرية العام .. للعلاج .

وبسؤال نجل الأولي مايكل صبحي فوزي 21 سنة طالب أيد ما جاء بالفحص، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة والدته وشقيقه، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح بقسم شرطة أول العامرية وجاري العرض على النيابة.