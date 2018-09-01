مشرد أمريكى يقاضى زوجان جمعا تبرعات باسمه واستخدماها

كتب : أحمد علوى

تقدم مشرد أمريكى بدعوى قضائية ضد زوجين من نفس الجنسية، بعدما تمكنا من جمع أكثر من 400 ألف دولار لمساعدته، وأدعى المشرد فى دعوته أنهما استخدما الأموال كـ "حصالة" لهما.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، ذاع صيت جونى بوبيت العام الماضى عندما أعطى آخر 20 دولار لديه لسيدة تدعى كيت مكلور بعدما نفد وقود سيارتها، وكانت فى مكان عاتم الإضاءة وليس به مارة.

وبعد تلك الواقعة أطلقت مكلور وصديقها، مارك داميكو، حملة لجمع تبرعات لبوبيت عبر الإنترنت، وجمعا تبرعات من أكثر من 14 ألف شخص.

لكن بوبيت رفع دعوى قضائية يتهم فيها مكلور وصديقها بالاحتيال والتآمر يوم الثلاثاء الماضى، وأنهما جمعا تلك الأموال كتبرعات له، ولكن الحقيقة فهى لهما، وهو ما يعتبر احتيالا.

وكتب محامو بوبيت، البالغ من العمر 35 عاما، فى الدعوى التى رفعت أمام محكمة فى ضاحية مونت هولى بولاية نيو جيرسى أن الزوجين استخدما الحساب الذى أنشآه لجمع تبرعات لبوبيت من أجل "تمويل نمط حياة لم يكن بوسعهما توفيره من قبل".