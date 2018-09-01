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مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:24 م
مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر وحدات اسكان
كتب عمرو دويدار
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أكد هانى يونس مستشار رئيس الوزراء تعقيبا على مشاريع الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارة الإسكان طرحت 2000 وحدة للحجز منذ أيام قليلة وتم حجزهم بالكامل.

وتابع فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى أحمد سمير وريهام الديب ببرنامج مصر النهاردة على الفضائية المصرية الأولى، أنه سيتم تسليم الوحدات من شركات المقاولات المنفذة للمشروع بدايةً من ديسمبر المقبل، التى تضم أكثر 7000 وحدة، وتسليم باقى الحى السكنى فى 2019.

كما أضاف مستشار رئيس الوزراء أن الوحدات التى تنفذها وزارة الإسكان فى الحى السكنى كلها فاخرة وعلى أعلى مستوى، مشددا على حرية المواطن فى اختيار الوحدة التى التى يريد السكن فيها، وهذا ما يسمى بالحى المميز.


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أخبار مصر

هانى يونس مستشار رئيس الوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة




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