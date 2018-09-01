مستشار الرئيس العراقي ينفي تأجيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان

بغداد (أ ش أ)

نفى مستشار رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، اليوم السبت، تأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وقال أمير الكناني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "لا صحة لتأجيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان"، مبينا أن "الجلسة ستعقد في موعدها المحدد يوم الاثنين الموافق الثالث من سبتمبر الحالي".

وأضاف الكناني، أن "ذلك جاء وفقا للمرسوم الجمهوري الذي صدر واستنادا لأحكام المادة ٥٤ والمادة ٧٣ رابعا من الدستور".

وكانت وسائل الإعلام تناقلت خبرا تضمن أن رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم قرر تأجيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان.

ومن جهة أخرى بحث وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي اليوم السبت مع وفود عسكرية من التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب الذي يضم العراق وروسيا وسوريا وإيران، التعاون الأمني والاستخباري المشترك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر قوله "إن الوفود ضمت الفريق الأول إيستراكوف سيركي معاون رئيس الأركان العامة الروسية، والفريق قدير نظامي معاون رئيس الركان الإيراني للشؤون الدولية، واللواء الركن سليم خليل حربا نائب رئيس هيئة الأركان للجيش السوري، ومن العراق الفريق ركن عبدالأمير يارالله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات".