مستشارالرئيس العراقى: يحق لرئيس الجمهورية تحديد موعد جديد لجلسة البرلمان

بغداد (أ ش أ)

أكد أمير الكنانى مستشار رئيس الجمهورية العراقى، اليوم السبت، أنه يحق لرئيس الجمهورية تحديد موعد جديد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررعقدها الاثنين المقبل فى حالة عدم عقدها.

وقال الكنانى فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "فى حالة عدم عقد الجلسة الأولى يحق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم تحديد موعد جديد وفقا للمادة ٥٤ من الدستور ولمرة واحدة فقط .

وأضاف أنه، فى حالة عدم عقدها للمرة الثانية يتم إلغاء المصادقة على نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يوما.

وكان مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم،نفى فى وقت سابق اليوم-، تأجيل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب المقرر عقدها الاثنين المقبل.