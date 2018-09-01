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مد أجل النطق بالحكم على المتهمين فى "البلاك بلوك" لـ8 سبتمبر

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:48 م
مد أجل النطق بالحكم على المتهمين فى "البلاك بلوك" لـ8 سبتمبر عناصر البلاك بلوك-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك"، لجلسة 8 سبتمبر.

 

ونسبت التحقيقات للمتهمين فى القضية أنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعتين تم تأسيسهما على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التى كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية، وكان الإرهاب وسيلة تلك الجماعتين فى تحقيق أهدافهما.

 

وأسس المتهمون مجموعتين نوعيتين منبثقين عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "تحالف دعم الشرعية، و"كتيبة البلاك بلوك"، تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية بدوائر أقسام شرطة "المعادي، البساتين ودار السلام"، لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

وأداروا هاتين المجموعتين بأن دبروا أوكارًا لإقامة واجتماع قادة وأعضاء تلك الجماعتين وإعداد الأسلحة والذخائر والمفرقعات، ونظموا وسائل فيما بينهم وبين مؤسسيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وغيرها من وسائل الاتصال تنفيذًا لمشاريعهم الإجرامية الجماعية.

 

كما خربوا عمدًا مبانى وأملاك عامة ومرافق خاصة لمصالح حكومية مثل مبنى حى المعادي، بأن رشقوه بالحجارة والعبوات الحارقة فأحدثوا به تلفيات، وأشاعوا الفوضى.

 


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