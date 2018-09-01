مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

افتتح اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد بجوار نادى ضباط الشرطة بدمنهور.

شارك فى الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن البحيرة، واحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس لعرضها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.