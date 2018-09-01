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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:37 م
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مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:04 م
مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد" مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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افتتح اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد بجوار نادى ضباط الشرطة بدمنهور.

 

شارك فى الافتتاح عدد من قيادات مديرية أمن البحيرة، واحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب وكل ما يتعلق بطلاب المدارس لعرضها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

 
جانب من المستلزمات المدرسية (1)
جانب من المستلزمات المدرسية 

جانب من المستلزمات المدرسية (2)
جانب من المستلزمات المدرسية

مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد
مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد

مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية (1)
مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية

مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية (2)
مدير أمن البحيرة يفتتح معرضا للمستلزمات المدرسية

 


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