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محطة صرف صحى فى انتظار الافتتاح الرسمى منذ 2015 بمركز أطفيح

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:05 م
محطة صرف صحى فى انتظار الافتتاح الرسمى منذ 2015 بمركز أطفيح محطة الصرف الصحى المغلقة
كتبت _ أميرة عبد السلام
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أرسل القارئ غانم احمد رشاد شكوى لصحافة المواطن من تأخر افتتاح محطة معالجة صرف صحى ثلاثية بيولوجية لمعالجة مياه الصرف بقرية منيل السلطان بمركز أطفيح فى محافظة الجيزة رغم الانتهاء من هذا المشروع منذ عام 2015 وحتى تاريخه لم يتم التشغيل .  

و قال فى رسالته "إن القرية تم اختيارها ضمن القرى الأكثر فقرا لتطويرها وجعلها قرية نموذجية وأن هذا التطوير كان تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم رفع البنية التحتية بها من رصف طرق وتركيب أعمدة إنارة وتوصيل مياه للأماكن المحرومة وتم إنشاء صرف صحى متكامل بها محطة معالجة صرف صحى ثلاثية بيلوجية لمعالجة مياة الصرف وإعادة استخدامها للزراعة .

 

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معدادات محطة الصرف الصحى 

وأضاف فى رسالته أنه تم إنشاء محطة رفع  وخطوط انحدار وخط الطرد النهائى وتم إحضار كافة التصاريح والموافقات المطلوبة وتم توصيل مرفق الكهرباء وتم إطلاق التيار وتم تركيب المعدات بالمحطة وتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2015 وحتى تاريخة لم يتم تشغيل المشروع .

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محطة الصرف الصحى المغلقة 

ولفت إلى أن أهالى القرية قاموا بالتبرع بالأرض لإنشاء هذه المحطة.

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