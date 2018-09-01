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محافظ كفر الشيخ: لن أرحم المقصر ولست سوبرمان ونجاحى سيكون بتعاون الجميع

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:39 م
محافظ كفر الشيخ: لن أرحم المقصر ولست سوبرمان ونجاحى سيكون بتعاون الجميع اجتماع محافظ كفر الشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان
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طالب الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بحصر المشروعات المتوقفة لبدء استكمالها، مطالبا بوضع لوحه على كل مشروع جديد يكتب بها المسئول عن التنفيذ، وتتضمن اللوحة عداد تنازلى بأيام تنفيذ المشروع، لأن المواطن لم يعد يثق فى تصريحات المسئولين لعدم إتمام المشروعات فى موعدها

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه سيقابل المواطنين، وفى حالة عدم مقدرتى تنفيذ طلبه سأقول له ذلك بصراحة، وطالب إدارة المتابعة بالتفتيش على الوحدات الصحية ومجالس المدن، وكل المصالح الحكومية، وفى حالة عدم وجود طبيب وصيدلى لا يلوم إلا نفسه، ولن أرحم أحدا مقصر فى أداء الخدمة للمواطنين، مؤكداً أنه لن ينجح بنفسه فقط، فلست سوبر مان.

وعبر عن تعجبه مما يقول فى جهاز اللاسلكى من قبل رؤساء المدن عن عدم وجود مشاكل وكله تمام، مؤكداً أنه سيتابع ما يقال بجهاز اللاسلكى على أرض الواقع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أموال صندوق خدمات المحافظة ستنفق على مشروعات ذات نفع عام، ولن يصرف منها مكافآت أو مضايفات، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية فى إقامة المشروعات هو أمر هام، وأن جولاته مفاجأة ولن يعلمها أحد إلا اثنين مرافقين له، وفى حالة معرفة أى أحد آخر بخلاف الاثنين المرافقين له بالجولة، سيتم حساب المسئولين.

 


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