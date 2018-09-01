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محافظ كفر الشيخ الجديد: الراجل يمد أيده على أملاك الدولة من الآن

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:52 م
محافظ كفر الشيخ الجديد: الراجل يمد أيده على أملاك الدولة من الآن المحافظ خلال المؤتمر
كفرالشيخ - محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن بقاعة الاجتماعات، إنه يطالب الصحفيين بالعودة للمحافظة في حالة شكوى مشكلة لحلها أو للرد على الشكوى، و لتوضيح أبعادها.

وأضاف المحافظ، لا يوجد ما يخفيه وأنه ترك محافظة دمياط دون أن يأخذ ورقه واحدة وأنه تلقى اتصالا هاتفيا بتكليفه محافظا لكفر الشيخ، مؤكدا أنه أتى إلى المحافظة ليديرها.

وقال المحافظ هناك مسئولية مشتركة بين المحافظة والجمعيات الزراعية لإزالة التعديات، وسيحيل مدير الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية للنيابة في حالة عدم إزالة التعديات، و الراجل يمد ايده على مال الدولة من الآن.

وطالب الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفرالشيخ، الشركات العاملة الخاصة تقديم الدعم المادي أو في صورة آلات للمحافظة لرفع من قيمة المشاركة المجتمعية، لأن مصر تستحق منا الكثير، مؤكداً أن لن يتهاون مع المقصرين مع التنفيذيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ حضره الصحفيين والمرسلين، 

 

وقال المحافظ أنه شخص بسيط جدا ولكنه حازم، و يهوى العمل في اليوم 16 ساعة لخدمة المواطنين لأن مصر لها فضل علي وسيأتي يوما اخرج من كفر الشيخ مثلما خرجت من دمياط دون أن أسعى لأي استفادة شخصية وكل هدفي خدمة المواطنين.

 


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