video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج الجديد يصل ديوان عام المحافظة لتسلم مهام منصبه

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:54 ص
محافظ سوهاج الجديد يصل ديوان عام المحافظة لتسلم مهام منصبه محافظ سوهاج الجديد يصل ديوان عام المحافظة
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
وصل منذ قليل، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، لديوان عام المحافظة، لتولى مهام منصبه محافظا للإقليم، بعد حلف اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كان فى استقبال المحافظ، اللواء عمرو عزمى السكرتير العام المحافظة المحاسب كمال سوبر السكرتير العام المساعد، والدكتور ممدوح السيد رئيس مرفق إسعاف سوهاج، والدكتور محمد عبدالقادر وكيل إسعاف سوهاج، وعدد من القيادات.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أكد فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على توفير وتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجى، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شددا على ضرورة تحسين الخدمات والتواصل مع الجماهير وحل مشاكل المواطنين بالمحافظة، ووضع خطة استعدادًا للعام الدراسى المقبل.

وفى هذا الصدد أوضح محافظ سوهاج، أن العمل بالمحافظة سيكون وفقًا للعمل الجماعى وليس الفردى، لافتًا إلى ضرورة تكامل كل أجهزة المحافظة، وأن سياسة الباب المفتوح أمام شكاوى المواطنين هى الحل الأمثل لحل تلك الشكاوى.

ولفت "الأنصارى" إلى أنه سيعمل على تحسين فرص الاستثمار بالمحافظة وفقًا لإمكانياتها، مع مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بطبيعة المحافظة، مؤكدًا ضرورة السيطرة على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حرصًا على المواطنين.

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (1)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (1)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (2)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (2)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (3)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (3)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (4)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (4)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (5)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (5)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (6)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (6)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (7)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (7)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (8)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (8)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (9)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (9)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (10)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (10)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (11)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (11)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (12)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (12)

 

صور وصول محافظ سوهاج الجديد (13)
صور وصول محافظ سوهاج الجديد (13)

 


إضافة تعليق

اخبار المحافظات

اخبار سوهاج

محافظ سوهاج الجديد

سوهاج

حركه المحافظين




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة