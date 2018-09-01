محافظ سوهاج الجديد يصل ديوان عام المحافظة لتسلم مهام منصبه

سوهاج محمود مقبول

وصل منذ قليل، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، لديوان عام المحافظة، لتولى مهام منصبه محافظا للإقليم، بعد حلف اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كان فى استقبال المحافظ، اللواء عمرو عزمى السكرتير العام المحافظة المحاسب كمال سوبر السكرتير العام المساعد، والدكتور ممدوح السيد رئيس مرفق إسعاف سوهاج، والدكتور محمد عبدالقادر وكيل إسعاف سوهاج، وعدد من القيادات.

يذكر أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أكد فى أول تصريح له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة على توفير وتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجى، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شددا على ضرورة تحسين الخدمات والتواصل مع الجماهير وحل مشاكل المواطنين بالمحافظة، ووضع خطة استعدادًا للعام الدراسى المقبل.

وفى هذا الصدد أوضح محافظ سوهاج، أن العمل بالمحافظة سيكون وفقًا للعمل الجماعى وليس الفردى، لافتًا إلى ضرورة تكامل كل أجهزة المحافظة، وأن سياسة الباب المفتوح أمام شكاوى المواطنين هى الحل الأمثل لحل تلك الشكاوى.

ولفت "الأنصارى" إلى أنه سيعمل على تحسين فرص الاستثمار بالمحافظة وفقًا لإمكانياتها، مع مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بطبيعة المحافظة، مؤكدًا ضرورة السيطرة على زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة حرصًا على المواطنين.



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (1)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (2)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (3)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (4)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (5)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (6)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (7)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (8)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (9)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (10)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (11)



صور وصول محافظ سوهاج الجديد (12)