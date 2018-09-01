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محافظ بورسعيد: أهمية كبيرة لإظهار التراث البورسعيدى فى المرحلة القادمة وبناء الإنسان

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:03 م
محافظ بورسعيد: أهمية كبيرة لإظهار التراث البورسعيدى فى المرحلة القادمة وبناء الإنسان المحافظ خلال الاجتماع
كتب السيد فلاح
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  أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى أول اجتماع رسمى مع بداية فترة ولايته الثانية مع أعضاء لجنة التراث الحضارى بالمحافظة أن بورسعيد مدينة ذات أهمية تاريخية وحضارية كبيرة ومن الواجب علينا أن نحافظ على التراث التاريخى لهذه المدينة وأبرازة فى أبهى صورة أما م العالم ولن يتأتى ذلك إلا بتكثيف الجهود والتعاون المشترك بين الاجهزة التنفيذية وابناء المدينة لإخراج الصورة التى نريدها جميعا لبورسعيد وهى بمثابة جوهرة مدن البحر المتوسط.

 وقال محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع أن الفترة القادمة ستشهد تحركات مكثفة على محورين لإبراز التراث البورسعيدى والمواطن البورسعيدى فى صورة مثالية من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات  المقدمة للمواطنين وأعمال التجميل والنظافة وعدم المساس بأى من مبانى ومواقع التراث المختلفة ببورسعيد والمحور الثانى هو العمل على بناء الانسان المصرى وإظهار القيمة الحضارية والوعى الذى يتميز به المواطن البورسعيدى المحب والمنتمى لوطنه.

 وأكد "الغضبان"، باننا جميعًا مسئولين وتنفيذين وشعبيين نقف امام تحديات يجب التصدى لها حفاظا على امن واستقرار الوطن ومن ابرز هذه التحديات هى مواجهة الفتن والشائعات بتسليط الضوء على الايجابيات القائمة حاليا وما اكثرها فى المجتمع المصرى من مشروعات تنموية وتطوير شامل لمنظومة التعليم والإعداد لأكبر واهم مشروع يتعلق بصحة الانسان المصرى وهو تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل التى ستنطلق ببورسعيد.

  وأوضح أنه من باب الصدق والأمانة مع النفس فإننا يجب أن نواجه أى سلبيات قد تظهر أو مشكلات وارد حدوثها بالعمل على تلافى هذه السلبيات وحل المشكلات لتوفير الحياة المستقرة والأمنة وتيسير سبل المعيشة امام المواطنين.

 


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