محافظ المنيا يلتقى بوفود سفينة النيل للشباب العربى وحوض النيل

فريق المحافظات

التقي اللواء قاسم حسين محمد ، محافظ المنيا الجديد، أعضاء الوفود المشاركة في سفينة النيل للشباب العربي وشباب دول حوض النيل، في أولى جولاته بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربي، والمقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية تحت شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 8 سبتمبر الحالي.

ورافق المحافظ محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مصطفي درويش، المشرف العام علي مشروعات المحافظة، ومندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أهمية هذه اللقاءات والفعاليات التي تشارك فيها مختلف الدول وتساهم بشكل كبير فى نقل الصورة الصحيحة لمصر بلد الأمن والأمان، وتعيد لها مكانتها السياحية، مشيرا إلى أهمية ودور هذه اللقاءات فى تفعيل سبل التبادل الثقافي والحضارى بين الشعوب، متمنيا لهم رحلة سعيدة وموفقة فى بلدهم الثاني مصر.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم فى استقبال السفن والضيوف المشاركة فى الفعالية والترحيب بهم، والعمل على ظهور المحافظة بالصورة المشرفة أمام العالم.

ومن جانبه أوضح مندى عكاشة أن برنامج السفينة التي انطلقت فعالياتها من القاهرة مروراً ببنى سويف والمنيا والأقصر وأسوان، ويتضمن جلسات نقاشية حول الأمن القومي المصري العربي الأفريقي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وزيارة العديد من أشهر المعالم السياحية والاثرية بكل محافظة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز قيم التفاهم والحوار من خلال دمج الشباب العربي والأفريقي من خلال أنشطة متنوعة، وإتاحة الفرصة للشباب العربي والإفريقي للتعرف على حضارات وادي النيل، بجانب إطلاق رسالة للعالم باتحاد شباب الدول العربية والإفريقية للتغلب على التحديات التي تواجه الأمن القومي لديهم، وفى إطار الاهتمام بتفعيل دور شباب الدول العربية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية.

هذا ويشارك بالسفينة شباب دول (مصر، الأردن، السعودية، الصومال، جيبوتي، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، البحرين، جزر القمر، السودان، العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، بروندي، كينيا، إثيوبيا، الكونغو، إريتريا وجنوب السودان).