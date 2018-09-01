محافظ المنيا: نعمل على استكمال مشروعات بدأها المحافظون السابقون

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا الجديد، إنه سيعمل على استكمال كافة المشاريع التى بدأ فيها المحافظون السابقون، بهدف تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، مؤكدا أننا جميعًا نعمل من أجل استكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء، وإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من نواب البرلمان، حيث قدم النواب التهنئة للمحافظ الجديد.

ولفت المحافظ إلى أنه لن يتوانى فى التواصل مع المحافظين السابقين لدراسة ومناقشة كافة المواضيع والملفات، بهدف اتخاذ قرارات فى صالح أهل المنيا، الذين لهم علينا الكثير من الحقوق لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات .

ومن جانبهم، أعرب النواب عن خالص أمنياتهم للمحافظ بأن يوفقه الله عز وجل في مهمته الكبيرة لخدمة أهالى المنيا، من خلال تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يتمكن من تحقيق أمنيات وتطلعات أهالى المحافظة.