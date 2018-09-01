محافظ المنوفية يطمئنن على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

المنوفية _ محمد فتحى

التقى اليوم اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، بالأستاذ مختار شاهين وكيل وزاره التربية والتعليم والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، للاطمئنان على حالة المدارس ومدى جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد 2018 /2019 وكذا متابعة موقف توصيل كابلات النت بالمدارس الثانوية .

حيث أكد وكيل وزاره التربية والتعليم على جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة داخل المدارس وكذا نظافة المدارس من الداخل " الأفنية - الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياة "

كما إطمأن محافظ المنوفية على إجراءات توصيل كابلات الفايبر للمدارس الثانوية وكذا موقف الكتب الدراسية والإنتهاء من توزيعها على المدارس .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بالتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للتأكد من الانتهاء الكامل لتركيب الكابلات الخاصة بالمنظومة التعليمية الجديدة لضمان تطوير و رفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظة .

وفى ذات السياق أكد محافظ المنوفية على ضرورة بناء منظومة تعليمية جديدة ومتطورة ومتجانسة مع النظم التعليمية العالمية، فالتعليم هو المحرك الأساسى فى تقدم المجتمعات .