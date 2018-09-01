محافظ الفيوم: سعيد بوجودى بالمحافظة ولدى طموحات كبيرة

الفيوم - رباب الجالي

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، إنه سعيد بتواجده بين أهالى الفيوم، مؤكدا أنه شعر معهم بالحب والود والألفة وأنهم أهله.

ولفت المحافظ إلى أنه قام بجولات منذ الأمس واكتشف وجود مشكلات عديدة، ولكن حلها ليس صعبا ويمكن التغلب علي عدد كبير من المشكلات بالمشاركة المجتمعية، وأكد أنه طوال 37 سنة عمل بجهاز الشرطة وكان يحل العديد من المشكلات بالمشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ، إلى أن له طموحات لمحافظة الفيوم لوضعها فى مقدمة المحافظات على الخريطة السياحية والتسويقية.