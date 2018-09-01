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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:30 م
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محافظ الفيوم: سعيد بوجودى بالمحافظة ولدى طموحات كبيرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:54 م
محافظ الفيوم: سعيد بوجودى بالمحافظة ولدى طموحات كبيرة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم الجديد، إنه سعيد بتواجده بين أهالى الفيوم، مؤكدا أنه شعر معهم بالحب والود والألفة وأنهم أهله.

 

ولفت المحافظ إلى أنه قام بجولات منذ الأمس واكتشف وجود مشكلات عديدة، ولكن حلها ليس صعبا ويمكن التغلب علي عدد كبير من المشكلات بالمشاركة المجتمعية، وأكد أنه طوال 37 سنة عمل بجهاز الشرطة وكان يحل العديد من المشكلات بالمشاركة المجتمعية.

وأشار المحافظ، إلى أن له طموحات لمحافظة الفيوم لوضعها فى مقدمة المحافظات على الخريطة السياحية والتسويقية.


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