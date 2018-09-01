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محافظ الشرقية يؤكد أهمية التواصل مع النواب لحل مشاكل المواطنين

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:37 م
محافظ الشرقية يؤكد أهمية التواصل مع النواب لحل مشاكل المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية التواصل مع نواب البرلمان  لإستعراض و حل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل .

 

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم .

 

وفى سياق آخر أكد محافظ الشرقية على ضرورة تشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة الإقتصاد بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة فى كافة القطاعات الخدمية لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة

 

 وقال المحافط أنه لم يتردد ولو للحظة واحده فى قبول المنصب محافظاً للشرقية وذلك بعد أن تم تكليفة،  مضيفاً:" ما نكلف به نقوم به وشرف لى أن أخدم الوطن فى أى مكان"، موضحاً أنه سيعمل على استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة وفتح قناة تواصل مباشر مع المواطنين لعرض الحقائق وإستعراض المعوقات ووضع الحلول اللازمة للتغلب عليها .

 

وطالب  وزير التنمية المحلية لإجراء مسابقة بين المحافظات لإختيار أفضل محافظة حتى تقوم كل محافظة لإبراز مالديهم من جهد وعمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن بإهتمام الدولة به وأنها تضعه على قائمة أولوياتها .

 

 


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