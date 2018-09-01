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محافظ الشرقية الجديد: يناقش أعمال مهام كل إدارة للوقف على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:23 ص
محافظ الشرقية الجديد: يناقش أعمال مهام كل إدارة للوقف على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين محافظ كفر الشيخ مع مساعد المحافظة للمشروعات
الشرقية – فريق المحافظات
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ألتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمحاسب فخرى عبد العزيز مساعد المحافظ للمشروعات والمشرف العام على مركز التدريب الإدارى والمراكز التكنولوجية، لبحث ومناقشة العمل وآليات التنفيذ والتعرف على مهام كل إدارة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

أكد محافظ الشرقية أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، حيث أنها تعمل على إختصار للوقت والجهد فى تقديم الخدمة ومواكبة تكنولوجيا العصر، وعدم إحتكاك المواطن بمقدم الخدمة .

واستمع المحافظ لآلية عمل مركز التدريب الإدارى بالديوان العام والذى يقوم بتدريب العاملين بمحافظة الشرقية بغرض سد العجز فى عدد من التخصصات كالمشرفين بالإدارات الهندسية والمحصلين، الإستفادة من الخبراء والمختصين فى نقل خبراتهم فى تدريب العاملين الجدد، تصويب أداء الموظفين الغير متميزين والإرتقاء بأدائهم، تنمية مهارات العاملين بالمحافظة بحصولهم على التعليم والتدريب المستمر.

 

 

 


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