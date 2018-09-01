محافظ الشرقية الجديد يستقبل اللواء خالد سعيد بمكتبه بالديوان العام

الشرقية – إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية السابق بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح فى عمله.

أعرب الدكتور غراب، عن سعادته البالغه لحرص المحافظ السابق على لقائه بمكتبه بالديوان العام لتهنئته، مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل إستكمال مسيرة الوطن فى التنمية والبناء، وإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية وللنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الشرقاوى.

ومن جانبه هنأ اللواء خالد سعيد السابق، المحافظ الجديد، متمنياً له التوفيق فى عمله واستكمال تقديم أفضل الخدمات للمواطن الشرقاوى، والعمل على تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء والنهوض بالمحافظة.

وبدأ الطرفان فى اجتماع لمناقشة عدد من أهم الملفات التى تخص المشروعات القومية، ونسب ما تم إنجازه فيها، كما استقبل محافظ الشرقية، عدد من المهنئين له من الشخصيات العامة والجهاز التنفيذى، ومنهم بينهم الدكتور أحمد أنور شاهين أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وطارق حماد شاهين أخصائى الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، وحماد شاهين مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمعاش لتهنئته بمنصبه الجديد محافظاً للشرقية.

وأعرب المحافظ عن سعادته لهذه اللمسه الطيبة مقدماً لهم الشكر والتقدير وقال: "ربنا يوفقنا فى مهمتنا الجديدة من أجل تقديم كل ماهو أفضل لصالح المواطن الشرقاوى".



الدكتور ممدوح غراب يستقبل اللواء خالد سعيد

الدكتور ممدوح غراب يرحب باللواء خالد سعيد



الدكتور ممدوح غراب مع اللواء خالد سعيد