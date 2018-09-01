محافظ السويس الجديد عن مستوى النظافة بالشوارع: سيء ولا يليق بالمحافظة

السويس - سيد نون

قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، للمسئولين بمبنى المحافظة فور وصوله لمبنى المحافظة فى أول يوم عمل له، لتسلم مهام منصبه، إن مستوى النظافة فى شوارع المحافظة لا يليق، مضيفًا: "ما رايته فور دخولى شوارع المحافظة سيئ جدا ولا يليق بالمحافظة".

وانتقد المحافظ الجديد، مستوى النظافة داخل مبنى ديوان عام المحافظة، وانتشار الأتربة فى مبنى المحافظة، على عكس ما يظهر من ديكورات خارجية للمبنى من الخارج.

وأكد عبد المجيد صقر، على أنه يجب توفير الخدمات للمواطنين والاهتمام بالمواطن فى المحافظة، متابعًا: "من حق المواطن أن ينتقدنا بالطبع عندما لا يجد خدمات حقيقية فى الشارع".

وطالب محافظ السويس، باستدعاء عددًا من رؤساء الأحياء للاجتماع بهم، من بينهم رئيس حى عتاقة ورئيس جهاز النظافة بالمحافظة.

وقام المحافظ بمصافحة الموظفين بمبنى المحافظة داخل مكاتبهم، مطالبا الجميع بالعمل من أجل تطوير المحافظة.