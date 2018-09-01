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محافظ الجيزة يجتمع برؤساء الأحياء ويوجه بمواجه المخالفات وحل مشاكل المواطنين

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:33 م
محافظ الجيزة يجتمع برؤساء الأحياء ويوجه بمواجه المخالفات وحل مشاكل المواطنين
كتب سيد الخلفاوى
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عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومديرى المديريات، فى حضور نائب المحافظ الجديد، وجميع مسئولى المحافظة، فى أول لقاء له بقيادات المحافظة.
 
واستعرض محافظ الجيزة الجديد، جميع الملفات العالقة بالمحافظة والمعوقات التى تواجه كل حى والمشاكل الموجودة به، كما استمع لرؤساء الأحياء ومديرى المديريات لكافة المشروعات القائمة، وناقش المحافظ خطة العمل الجديدة وطرق حل المشاكل الموجودة.
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بتكثيف لقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها وتوفير الخدمات لهم والعمل على مواجهة الفساد والمخالفات والإشغالات وتطبيق القانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى التى وجه بها خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد أول امس.
 
 
 

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