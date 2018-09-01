محافظة الإسكندرية تنشر السيرة الذاتية للمحافظ الجديد

الإسكندرية جاكلين منير

نشرت محافظة الإسكندرية السيرة الذاتية للدكتور عبد العزيز قنصوة، الذى أدى اليمين الدستورية، أول أمس الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعد تعينه كمحافظ الإسكندرية.

و اشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها صادر منذ قليل أن الدكتور عبد العزيز قنصوة شغل منصب استاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، ومنصب عميد الكلية منذ 15يناير2015، وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو2018 نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة اربع سنوات.

وساهم الدكتور عبد العزيز قنصوة فى العمل كإستشارى مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليا وإقليميا فى مجال تحلية ومعالجة المياه، كما حصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية فى معالجة وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة،ونشر ابحاث فى الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة، كما شارك فى تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، وشارك فى برنامج الإتحاد الأوربى لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية، وساهم فى ملتقى خبراء المياه العرب(يناير2016) وشارك فى إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمى التابع لليونسكو(عام2009)، وله العديد من الإنجازات فى مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، وإنشاء نادى الإبداع الهندسى فى 2015 بهدف تبنى الأفكار الإبداعية للطلاب.

و قد حصل قنصوة على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسى عام2002،وهيئة مياه وكهرباء ابوظبى للتعاون فى مجال تحلية المياه عام2006،واشرف قنصوة بصفته عميد كلية الهندسة ورئيس مجلس ادارة المركز الهندسى على العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية،والمواصلات والطرق والمواني،وكان لكلية الهندسة فى عهده السبق فى تقديم الرؤى للعديد من المشروعات التنموية والكبرى بالإسكندرية، كما كان على رأس فريق العمل من كلية الهندسة الذى حل بابداع غير مسبوق كارثة عمارة الأزريطة المائلة بالتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية.

عمل المحافظ خلال توليه نائب خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تطوير عمل القوافل الطبية والمتكاملة لخدمة المجتمع السكندرى والمحافظات المجاورة، والإهتمام بالصناعة القائمة على المعرفة والحضانات التكنولوجية، كما ساهم فى تطوير التعاون مع الدولة الإفريقية بفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال المشروعات والمجالات الخدمية وتعميق القوافل الطبية الى عددا من الدول الإفريقية.