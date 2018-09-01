مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 5500 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة محمل عليها 5500 عبوة مياه غازية بأطعمة مختلفة مجهولة المصدر بكمين عز الدين دائرة قسم ثان الإسماعيلية، كما تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكمية من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، قيام أحد مندوبى المبيعات بتوزيع نوع من المياه الغازية مجهولة المصدر داخل محافظة الإسماعيلية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة داخل المحافظة لضبط السائق المتحرى عنه.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المتحرى عنه"سيد.س.ب"34 عاما مندوب مبيعات مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بكمين عز الدين حال استقلاله السيارة رقم (12330) نقل الإسماعيلية، وبتفتيش السيارة تم ضبط كميات من الزجاجات البلاستيكية لنوع مواد غذائية مجهول المصدر ولايوجد له تصريح من وزارة الصحة بالإنتاج بلغت حوالى 5500 زجاجة بأطعمة مختلفة "تفاح، كولا، برتقال".

وبمناقشته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحريات اقر بحصوله على المضبوطات من أحد مصانع العصائر والمياه الغازية بمدينة العاشر من رمضان.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "احمد.غ.أ"45 عاما صاحب شادر لبيع اللحوم البلدى بدائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية والغير صالحة للاستهلاك الادمى وزنت حوالى 120 كيلو جرام.

وتم ضبط "عبداللطيف.م.ع"43 عاما المدير المسئول عن ماركت شهير بالإسماعيلية بحوزته كمية من اللحوم المفرومة وزنت حوالى 45 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمى.