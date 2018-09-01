كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو لمنع الزحام المرورى أثناء إجراء أعمال إصلاح فواصل، فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه القاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الاتجاه القادم من المحور إلى مطلع مايو اتجاه محافظة القاهرة، على أن تستمر تلك الأعمال حتى يوم الأحد الموافق 2/9/2018م الساعة 6 صباحاً.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.