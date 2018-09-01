video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قرقاش: القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئين

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:53 م
قرقاش: القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئين أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أدان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا، مؤكدا أنه قرار مؤسفا ويعقد ملف اللاجئين.

وقال قرقاش،  "القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئين الشائك ببعديه الإنسانى والسياسى، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن إلتزام الإمارات التاريخى بدعم الأونروا وعملها الإنسانى مستمر".

قرقاش
قرقاش

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عدم تقديم واشنطن مساعدات إضافية لوكالة الأونروا، وأوضحت أمريكا أنها ستكثف الحوار مع الأمم المتحدة ودول أخرى حول "نماذج جديدة ونهج جديد" قد يشمل مساعدة ثنائية، كما أوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعلن خلال أيام، قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تقدم مساعدات إضافية لوكالة الأونروا

مسئول فلسطينى: قرار أمريكا وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطينى

"الأونروا" تندد بقرار واشنطن قطع المعونة عنها

الجامعة العربية تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن الأونروا

رئاسة فلسطين: ندرس التوجه للأمم المتحدة لمواجهة قرار أمريكا بشأن "الأونروا"

انور قرقاش

امريكا

اللاجئين

ازمة اللاجئين

الاونروا

الخارجية الامريكية

الامارات




لا تفوتك
السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

السيسي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فور وصوله بكين

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

حيل شيطانية ابتكرها القتلة لإخفاء معالم جرائمهم.. آخرها إخفاء جثة طالب الرحاب داخل صندوق ووضع الفحم والخرسانة عليها.. وأب يقتل ابنه ويبنى فوق جسده "مصطبة".. وخبير أمنى: القتلة يكتسبون مهارات الجريمة من الأفلام

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

مصر "محور" الصين فى الشرق الأوسط.. 4 أسباب تدفع "بكين" لاختيار "المحروسة" نقطة محورية بطريق الحرير.. الموقع الجغرافى وانخفاض تكلفة الإنتاج أبرزها.. وتنفيذ المبادرة الصينية يتمركز فى "اقتصادية السويس"

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة