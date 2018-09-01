كتب محمد تهامى زكى

أدان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا، مؤكدا أنه قرار مؤسفا ويعقد ملف اللاجئين.

وقال قرقاش، "القرار الأمريكى بوقف تمويل الأونروا مؤسف ويعقد ملف اللاجئين الشائك ببعديه الإنسانى والسياسى، ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن إلتزام الإمارات التاريخى بدعم الأونروا وعملها الإنسانى مستمر".



قرقاش

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عدم تقديم واشنطن مساعدات إضافية لوكالة الأونروا، وأوضحت أمريكا أنها ستكثف الحوار مع الأمم المتحدة ودول أخرى حول "نماذج جديدة ونهج جديد" قد يشمل مساعدة ثنائية، كما أوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعلن خلال أيام، قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).