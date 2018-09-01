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فيديو معلوماتى.. قطارات مكيفة للخط الثالث للمترو بـ317 مليون يورو

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. قطارات مكيفة للخط الثالث للمترو بـ317 مليون يورو قطارات المترو
كتب ــ رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن القطارات المكيفة الجديدة التى تعاقدت على شرائها وزارة النقل لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق.

اتفاقية شراء القطارات الجديدة ضمن مناقصة محدودة طرحتها الهيئة القومية للأنفاق، وتقدم لها شركتان إحداهما كورية وأخرى فرنسية.

1.    تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة هونداى روتم الكورية

.. لشراء قطارات جديدة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو 

2.       من المقرر شراء 32 قطارا مكيفا جديدا

3.       سيتم استلامها خلال 76 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد

4.       توريد أول 4 قطارات من التعاقد نهاية 2019

5.    استلام باقى القطارات تباعا بمعدل قطار كل شهر

6.       قيمة القطارات  317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه شاملة الضرائب

7.    يقدم الجانب الكورى قرضا ميسرا قيمته 243 مليون يورو من تكلفة القطارات

8.       فائدة القرض 0.1% ويسدد خلال 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة

9.       يتم تمويل باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة

10.    وفقا للتعاقد فنسبة المكون المحلى بالقطارات 30 %

 


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وزارة النقل

قطارات مكيفة

الخط الثالث للمترو

مترو الانفاق




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