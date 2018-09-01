الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. مصر فى قلب طريق الحرير السبت، 01 سبتمبر 2018 04:19 م جانب من الفيديو كتب – محمد محسن أبو النور إضافة تعليق يعود تاريخ طريق الحرير إلى 5 آلاف عام، وعلى امتداد كل العصور مثلت مصر نقطة الارتكاز الأكثر الأهمية به، نظرا لموقعها الجيوستراتيجى بين ملتقى القارات. إضافة تعليق طريق الحرير العلاقات المصرية الصينية اخبار مصر اخبار عاجلة معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر "قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً "الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66 شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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