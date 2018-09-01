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السبت، 01 سبتمبر 2018 04:57 م
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فيديو.. مصر فى قلب طريق الحرير

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:19 م
فيديو.. مصر فى قلب طريق الحرير جانب من الفيديو
كتب – محمد محسن أبو النور
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يعود تاريخ طريق الحرير إلى 5 آلاف عام، وعلى امتداد كل العصور مثلت مصر نقطة الارتكاز الأكثر الأهمية به، نظرا لموقعها الجيوستراتيجى بين ملتقى القارات.
 
 
 
 
 
 
 

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