فيديو.. مصر فى قلب طريق الحرير

كتب – محمد محسن أبو النور

يعود تاريخ طريق الحرير إلى 5 آلاف عام، وعلى امتداد كل العصور مثلت مصر نقطة الارتكاز الأكثر الأهمية به، نظرا لموقعها الجيوستراتيجى بين ملتقى القارات.