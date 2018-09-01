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فيديو.. زحام على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لبيع أدوات الدراسة بسعر مخفض

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:28 م
فيديو.. زحام على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لبيع أدوات الدراسة بسعر مخفض مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار
كتب محمود عبد الراضي
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حدث إقبال كبير من المواطنين على معارض "كلنا واحد" المقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، ضمن مبادرات وزارة الداخلية التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

وبدوره شدد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على استمرار هذه المعارض لمدة شهر، وضخ كميات من المستلزمات بأسعار مخفضة.

وأوضح مدير أمن القاهرة، أن الأسعار منخفضة بنسب تبدأ من 35 %، مقارنة بغيرها في الأماكن الأخرى، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


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الداخلية تقيم معرض "كلنا واحد" لبيع الأدوات المدرسية بالإسكندرية

كلنا واحد

وزير الداخلية

سلع غذائية

مستلزمات المدارس




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