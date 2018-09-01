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فيديو.. "إزالة السواد" يفضح الدور الإيرانى القطرى التركى التخريبى بالمنطقة

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:13 م
فيديو.. "إزالة السواد" يفضح الدور الإيرانى القطرى التركى التخريبى بالمنطقة ثورات الربيع العربى
كتب أيمن رمضان
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يكشف وثائقى "إزالة السواد"، الذى يأتى فى إطار سلسلة وثائقيات "سكاى نيوز" عربية، الدور الإيرانى القطرى التركى فى استغلال الحركات المتطرفة لهدم دول المنطقة.

وأكد الوثائقى، أن قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا قطع العلاقات مع الدوحة جاء بعد سنوات من احتواء مواقف قطر الداعمة للإرهاب وسياستها التخريبية فى المنطقة.

وفضح الوثائقى الدور الخفى الذى لعبته قطر فى فيما يعرف بالربيع العربى الذى طال مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، من خلال استخدام جماعة الإخوان الإرهابية فى هدم البلدان العربية.


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