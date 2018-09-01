فيديو.. أتوبيس يصطدم بنقطة إسعاف الرواجح فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لاصطدام أتوبيس بنقطة إسعاف الرواجح بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بينهم سائق الأتوبيس واثنين آخرين كانوا بالنقطة بكدمات وجروح، وتم علاجهم فى مستشفى القرنة المركزى.

استقبل مستشفى القرنة المركزى كل من "ب.م.ج" 60 سنة سائق الأتوبيس مصابا بكسر فى الساقين والحوض، و"م.أ.م" 23 سنة مصابا بكسر بالساق وكدمات مختلفة بالجسد، و"ع.أ.م" 13 سنة مصابا بكدمات وجروح، إثر اصطدام أتوبيس ركاب بنقطة إسعاف الرواجح بالقرب من الكمين الأمنى بالمنطقة، وذلك إثر انقطاع الفرامل بالأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 3 ونقلهم للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.