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فريق تقييم الحوادث باليمن: الغارة على ضحيان بمناطق تضم عدة معسكرات للحوثيين

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:22 م
فريق تقييم الحوادث باليمن: الغارة على ضحيان بمناطق تضم عدة معسكرات للحوثيين منصور المنصور - المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن
كتب محمد شرقاوى
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قال المستشار القانونى منصور المنصور، المتحدث الرسمى باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن، إن المعلومات الاستخباراتية أفادت بتواجد قيادات حوثية فى المنطقة، والتحالف شن الغارة فى ضحيان بناء على معلومات استخباراتية، وتم فحص شرائط فيديو من الطائرة التى نفذت الغارة على ضحيان، ومنطقة الغارة على ضحيان كانت تضم عدة معسكرات تدريب للحوثيين.

 

وأضاف المنصور، خلال مؤتمر صحفى لفريق تقييم الحوادث فى اليمن بشأن حادثة الحافلة فى صعدة، أن المصادر أفادت أن حافلة ضحيان كانت تنقل عناصر حوثية مسلحة، موضحًا أن التحقيق شمل الطلعات الجوية فى منطقة ضحيان يوم الحادث، والحافلة التى تم قصفها فى صعدة كانت تنقل قيادات حوثية، والهدف فى غارة ضحيان لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف.

 

وتابع المتحدث الرسمى باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث فى اليمن، أنه تم فحص شرائط فيديو من الطائرة التى كانت تحلق فى المنطقة وقت الحادث، والغارة تمت بعد معلومات استخباراتية عن وجود قياديين حوثيين، وصدر أمر بعدم استهداف الحافلة لتواجدها بين مدنيين لكنه أتى متأخرا، واستهداف حافلة ضحيان أدى لمقتل عدد من قيادات الحوثيين، ولم يتم التأكد من مصداقية الفيديوهات التى بثها إعلام الحوثى عن الحافلة.


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