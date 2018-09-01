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السبت، 01 سبتمبر 2018 02:59 م
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فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا تدين بشدة تصاعد العنف فى ليبيا

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:49 م
فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا تدين بشدة تصاعد العنف فى ليبيا اعمال عنف فى ليبيا
رويترز
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ادانت دول فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا بشدة ، تصاعد العنف فى العاصمة الليبية ومحيطها .

واضافوا فى بيان مشترك ، ان من يسعون لتقويض الإستقرار فى ليبيا سيحاسبون على أفعالهم .

وكان وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان قد اكد الأربعاء الماضى ، أن بلاده تتحمل مسؤولية تاريخية ولديها مصلحة فى عودة الاستقرار إلى ليبيا، الذى يعد هدفا رئيسيا، مشيرا إلى قيامه من هذا المنطلق بثلاث زيارات إلى ليبيا.

وأبرز لودريان، فى كلمته أمام مؤتمر سفراء فرنسا بباريس-جهود بلاده فى الملف الليبى ودعمها بالتعاون مع شركائها ودول المنطقة لعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، واصفا اجتماع باريس فى 29 مايو بغير المسبوق لجمعه الأطراف الأربعة الأبرز فى المشهد الليبى والذين كانوا لا يعترفون ببعضهما البعض.

 


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