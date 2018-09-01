"غير مرحب به فى دبلن".. مظاهرات ترفض زيارة ترامب الأولى لأيرلندا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن إعلان البيت الأبيض عن زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى أيرلندا فى نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان عنها سبب موجة من الغضب، ومطالبات بتنظيم احتجاجات لرفض هذه الزيارة والتى تعد الأولى له بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.

ودعا حزب الخضر في أيرلندا إلى "تظاهرات عامة واسعة النطاق" ضد الرئيس الأمريكي. وكشف الحزب عن تفاصيل احتجاج تحت شعار "غير مرحب به في أيرلندا" في دبلن في 10 نوفمبر.

وحث إيمون ريان ، زعيم حزب الخضر ، الناس على "إظهار استيائهم ورفضهم لسياسات إدارة ترامب بالحضور فى المسيرة ، كما فعلنا أثناء حرب العراق في عام 2003 ، في احتجاجات جماهيرية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد".

ووجه رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار الدعوة خلال زيارته للبيت الأبيض للاجتماع مع ترامب في مارس الماضى. وقال مكتب رئيس الوزراء ان الاجتماع الثاني لهما في نوفمبر سيكون فرصة لمناقشة قضايا التجارة والهجرة وغيرها.

وكان البيت الأبيض، أعلن الجمعة أن ترامب، سيشارك فى باريس فى 11 نوفمبر فى إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، فى جولة ستقوده أيضاً إلى إيرلندا، وفى نهاية نوفمبر سيشارك ترامب فى قمة مجموعة العشرين فى بوينوس إيرس، فى رحلة ستقوده أيضاً إلى كولومبيا.