video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:22 م
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء القمح - أرشيفية
كوبنهاجن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اكتشف فريق من العلماء  فى جامعة كوبنهاجن الدنماركية أن الطريقة التقليدية فى استخدام القمح فى تحديد الحمل من عدمه ترجع إلى أيام قدماء المصريين.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن العلماء الدنماركيين توصلوا بعد دراسة مجموعة من أوراق البردى التى تعود إلى عصر الأسرة الحديثة، إلى أن المصريين استخدموا بول المرأة الممزوج بالقمح فى تحديد ما إذا كانت حاملا من عدمه، وذلك من خلال التفاعل بينهما.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن أوراق البردى - المكتوبة بالهيراطيقية والتى تعود إلى الفترة بين عامى 1500 إلى 1300 قبل الميلاد - تضمنت تفاصيل هذه الطريقة التى مازالت تستخدم حتى الآن، وذلك بمتابعة تفاعل القمح مع البول، فإذا تمكنت حبوب القمح من النمو، فإن ذلك يعنى أن المرأة حامل، والعكس فى حالة عدم نمو حبوب القمح، فإنها تكون غير حامل.

وتابعت الشبكة الأمريكية "أن طريقة استخدام حبوب القمح مع البول لتحديد الحمل من عدمه مسجلة أيضا فى أوراق البردى الموجودة حاليا فى متحف المصريات فى برلين، والتى تعود إلى ذات الفترة تقريبا"، مشيرة إلى أن الكثير من علماء المصريات مازالوا يعتقدون - حتى الآن - أن الحضارة المصرية لم تكن على معرفة بوجود الكلى داخل جسم الإنسان، غير أن إحدى البرديات الطبية للمصريين القدماء أثبتت أن معلوماتهم الخاصة بعلم التشريح كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد من قبل.

وقال عالم المصريات بجامعة أكسفورد البريطانية اندرياس وينكلر، إن الطب المصرى القديم كان يحظى بقدر كبير من الاحترام، كما أن وسائل المصريين القدماء فى العلاج كانت تستخدم فى الحضارات الأخرى من العالم، فضلا عن أن الرحالة الذين زاروا مصر فى هذا العهد كانوا يشعرون بالدهشة عندما يعرفون أن الأطباء المصريين يتخصصون فى فرع دقيق من فروع الطب، وكانوا يشيدون بهذا التقدم الطبى لدى المصريين القدماء.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معرض فى إسبانيا يكشف ثقافة المصريين القدماء ويعرض 100 قطعة تاريخية

"نيوزويك": المصريون القدماء أول من استخدموا الحبر السرى قبل 2000 عام

الدنمارك

اخبار الدنمارك

علماء دنماركيون

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة