طوكيو وواشنطن تدرسان عقد القمة الثامنة بين آبي وترامب الشهر الجاري

طوكيو (أ ش أ)

صرحت مصادر حكومية يابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يعقد قمة أخرى في الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر -وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، أن الزعيمين سيعقدان قمتهما الثامنة بعد إعادة انتخاب آبي المتوقع كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي في 20 سبتمبر، كما أنه من المقرر أيضا أن يشارك في الجلسة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد القمة بفترة وجيزة.

ويحدد سباق قيادة الحزب الليبرالي الحاكم، رئيس الوزراء التالي لليابان، وإذا فاز آبي بفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات فإن ذلك سيعزز من احتمال أن تصبح فترة حكمه هي الأطول في تاريخ اليابان.

وأشارت المصادر الحكومية إلى أنه من المتوقع أن يناقش آبي وترامب خلال قمتهما، القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وكذلك قضية اليابانيين المختطفين، كما سيسعى آبي لتنسيق الجهود الثنائية لكسر ما ينظر إليه بشكل متزايد على أنه مأزق في المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي ألغت زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو مؤخرا إلى كوريا الشمالية.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تكون التجارة ضمن جدول أعمال القمة، إذ بدأت طوكيو وواشنطن محادثات تجارية رفيعة المستوى وتدرس اليابان إمكانية عقد جولة أخرى قبل القمة لمناقشة القضايا المتعلقة بقطاعي السيارات والزراعة.