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طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، وتكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36 
وسط الدلتا 24 35 
الإسكندرية 25 32 
بلطيم 23 32 
مطروح 24 31 
السلوم 22 30 
سيوة 25 37 
بورسعيد 26 31 
دمياط 26 31 
العريش 24 32 
رفح 23 32 
الإسماعيلية 23 35 
السويس 25 35 
رأس سدر 25 35 
نخل 21 34 
نويبع 28 38 
طابا 25 36 
كاترين 21 36 
الطور 27 34 
شرم الشيخ 30 38 
الغردقة 28 38 
مرسى علم 30 35 
الفيوم 25 36 
بنى سويف 25 36 
المنيا 25 36 
أسيوط 24 37 
سوهاج 24 38 
قنا 26 41 
الأقصر 26 43 
أسوان 29 43 
أبوسمبل 28 41 
الوادي الجديد 28 41 
شلاتين 27 41
أبو رماد 27 39 
رأس حدربة 28 37 
حلايب 28 36 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42 
المدينة 31 46 
الرياض 27 44 
المنامة 32 40 
أبوظبى 32 40 
الدوحة 31 40 
الكويت 30 48 
دمشق 18 40
بيروت 24 31 
عمان 20 36 
القدس 21 32 
غزة 25 31 
بغداد 27 45 
مسقط 27 33 
صنعاء 14 27 
الخرطوم 28 38 
طرابلس 28 31 
تونس 21 32 
الجزائر 21 29
الرباط 21 29 
نواكشوط 24 29 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

أنقرة 17 33 
اسطنبول 24 31 
إسلام آباد 25 35 
نيودلهى 27 31 
جاكرتا 25 34 
بكين 19 27
كوالامبور 24 32 
طوكيو 22 28 
أثينا 24 34 
روما 16 26 
باريس 10 24 
مدريد 22 34 
برلين 12 23 
لندن 14 22 
مونتريال 21 28 
موسكو 13 25 
نيويورك 21 28 
واشنطن 23 30

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