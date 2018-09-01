طرح أعمال رصف شوارع عزبة البرج بدمياط 5 بتمبر الجارى

دمياط- فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط عن طرح عملية الرصف لشوارع مدينة عزبة البرج بالأسفلت ( خطة استثمارية للعام المالى 2018/2019 جلسة 5/9/2018 ) على أن تسحب كراسة الشروط من إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ( سعر الكراسة 500 جنيها )

وأشار بيان للوحدة المحلية بعزبة البرج إلى أن العطاءات تقدم لإدارة العقود بالوحدة وآخر موعد لتقديمها يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر الجارى الساعة الثانية عشر ظهرا ومبلغ التأمين الابتدائى قدره 45000ح ( خمسة وأربعون ألف جنيها ) عالى أن يستكمل الى 5% من قيمة العملية كتأمين نهائى.