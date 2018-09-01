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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:55 م
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طرح أعمال رصف شوارع عزبة البرج بدمياط 5 بتمبر الجارى

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:06 م
طرح أعمال رصف شوارع عزبة البرج بدمياط 5 بتمبر الجارى رصف طرق - ارشيفيه
دمياط- فريق المحافظات
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بدمياط عن طرح عملية الرصف لشوارع مدينة عزبة البرج بالأسفلت  ( خطة استثمارية للعام المالى 2018/2019 جلسة 5/9/2018 ) على أن تسحب كراسة الشروط من إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج ( سعر الكراسة 500 جنيها )

وأشار بيان للوحدة المحلية بعزبة البرج  إلى أن العطاءات  تقدم لإدارة العقود بالوحدة وآخر موعد لتقديمها يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر الجارى  الساعة الثانية عشر ظهرا ومبلغ التأمين الابتدائى قدره 45000ح ( خمسة وأربعون ألف جنيها ) عالى أن يستكمل الى 5% من قيمة العملية كتأمين نهائى.


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