ضبط 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قليوب

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب بمجزرة بقليوب، غير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

والبداية بورود معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام المدعو"ف. ا" 34 سنة، صاحب مجزر دواجن، بدائرة مركز قليوب، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص من الجهات الرقابية، وقيامة بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر( دواجن – أرانب – هياكل ) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وفرمها وإعادة بيعها فى الأسواق بعلامات تجارية غير مسجلة مملوكة لشركات أخرى

وتم إعداد حملة تموينية بالتنسيق مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت المجزر، وتم ضبط 3 أطنان دواجن وهياكل وأرانب، وتبين تقرير الطب البيطرى، أن تلك الكمية المضبوطة من دواجن وهياكل وأرانب يوجد تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى عرض المحضر على النيابة العامة.