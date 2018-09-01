video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قليوب

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:25 ص
ضبط 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قليوب هياكل دواجن
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 3 أطنان هياكل دواجن وأرانب بمجزرة بقليوب، غير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

والبداية بورود معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام المدعو"ف. ا" 34 سنة، صاحب مجزر دواجن، بدائرة مركز قليوب، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص من الجهات الرقابية، وقيامة بتجميع وتخزين هياكل الدواجن ومخلفات المجازر( دواجن – أرانب – هياكل ) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وفرمها وإعادة بيعها فى الأسواق بعلامات تجارية غير مسجلة مملوكة لشركات أخرى

 

وتم إعداد حملة تموينية بالتنسيق مع لجنة من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت المجزر، وتم ضبط 3 أطنان دواجن وهياكل وأرانب، وتبين تقرير الطب البيطرى، أن تلك الكمية المضبوطة من دواجن وهياكل وأرانب يوجد تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى عرض المحضر على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 6 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية

السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة