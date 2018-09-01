ضبط 1685 عبوة برفان مجهولة المصدر داخل مخزن بالموسكى

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال شرطة التموين من ضبط 1685 عبوة معطر للجسم وبرفان مجهولة المصدر داخل محزن مستحضرات تجميل، بشارع بور سعيد دائرة قسم الموسكى.

وكانت معلومات قد وردت لضباط شرطة التموين تفيد قيام "أحمد .ع"، 44 سنة، بالاتجار فى مستحضرات التجميل غير المرخصة، وبحوزته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر.

وعقب مداهمة المخزن تم ضبط 1200 عبوة برفان، و485 عبوة معطر جسم، وبواجهة صاحب المخزن اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الربح غير المشروع، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.