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ضبط محصل بشركة المياه اختلس 65 ألف جنيه من أموال الفواتير

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:53 م
ضبط محصل بشركة المياه اختلس 65 ألف جنيه من أموال الفواتير اللواء ابراهيم الديب مساعدو وزير الداخلية
محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط محصل إيرادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية قيمة فواتير مشتركين للمياه .

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام "سعداوى . ح . م "  54 سنه - محصل إيرادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا - ومقيم بقنا بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه والإستيلاء على مبلغ مالى قدره 65829 جنيهاً، قيمة فواتير مشتركين للمياه، وامتنع عن توريد تلك المبالغ لخزينة الشركة ، مما أضر بأموال جهة عمله ماهو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه دون وجه حق وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبسؤال المتحرى عنه اعترف بارتكابه الواقعة .

ووجه اللواء ابراهيم الديب مساعدو زير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

اللواء إبراهيم الديب
اللواء إبراهيم الديب

 

 


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