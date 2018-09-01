ضبط شخص يتاجر فى العملة بكفر الشيخ بقيمة 2 مليون جنيه

محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بكفرالشبح لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا مفادها قيام "فتحى . م . ب "31 سنة- مقيم بكفر الشيخ بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتى ترد إليه بحوالات بنكية بالعملات الأجنبية ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2% مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 2 مليون جنيه وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.