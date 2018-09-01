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ضبط اثنين بحوزتهما 130 كيلو بانجو بالشرقية

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:42 م
ضبط اثنين بحوزتهما 130 كيلو بانجو بالشرقية مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكن قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بالشرقية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما 130كيلو جرام لمخدر البانجو قبل ترويجها على عملائهما.
 
وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام كل من "عيد . ع . ع " 35 سنة - عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس (سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده غيابياً بالسجن 10 سنوات فى قضية سلاح وذخير و"سعيد . س . م "-  28 سنة - عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس (له معلومات جنائية مسجلة) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذان من محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمان وضبطهما وبحوزتهما 45 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 130 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و 2 هاتف محمول.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائهما .
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

 


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