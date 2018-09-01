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صور ..يس طاهر يستقبل محافظ الإسماعيلية الجديد فور وصوله للمحافظة

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:57 م
صور ..يس طاهر يستقبل محافظ الإسماعيلية الجديد فور وصوله للمحافظة يس طاهر يستقبل محافظ الإسماعيلية الجديد
الإسماعيلية - السيد فلاح
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وصل منذ قليل، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد، إلى ديوان عام المحافظة، وكان فى انتظاره اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق، ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء.

وفور وصول المحافظ الجديد إلى ديوان عام المحافظة، فؤجئ بقيام نعمان الوزير، كبير مشجعى الإسماعيلى من ذوى الاحتياحات الخاصة، ويجلس بسيارة ملاكى أمام المحافظة ويحمل ميكرفون على سيارته، بالترحيب به فى مكبرات الصوت، وعلى الفور توجه المحافظ له لمصافحته، وتقديم الشكر له، وقال له "نعمان"، الإسماعيلية أمانة بين يديك، ونأمل أن تقدم لها كل ما لديك مثلما فعل المحافظ السابق اللواء يس طاهر.

وأدى أول أمس الخميس 27 محافظًا، و18 نائبًا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكبر حركة محافظين.

 

المحافظ يودع العاملين
المحافظ يودع العاملين

 

محافظ الاسماعيليه السابق مع محرر اليوم السابع
محافظ الاسماعيليه السابق مع محرر اليوم السابع

 

وصول المحافظ السابق لديوان المحافظة
وصول المحافظ السابق لديوان المحافظة

 


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