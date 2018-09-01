صور.. مظاهرات بمدينة كمينتس الألمانية بعد مقتل ألمانى على يد لاجئين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر المئات من المواطنين فى ألمانيا اليوم السبت، فى مدينة كمينتس وذلك بعد مقتل ألمانى على يد شابين لاجئين من العراق وسوريا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأحداث أظهرت مدى تزايد قوة اليمين المتطرف فى ألمانيا.

واستخدمت الشرطة الألمانية كافة وسائل العنف فى قمع المظاهرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.



مظاهرات ألمانيا

وأضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، السبت، أن هذه المدينة الواقعة فى شرق ألمانيا وموطن لـ250 ألف نسمة لها تاريخ من احتجاجات النازيين الجدد، وعادة ما كانوا يجذبون بضع مئات من أطراف المجتمع، غير أن الحشد هذه المرة تجاوز 8 آلاف شخص بينهم آلاف المواطنينين العاديين.

وبينما لم ترَ المدينة أبداً شيئاً كهذا، فإن هذا الهيجان الحالى يمثل علامة بارزة فى توسع الكراهية للمهاجرين، التى تضخمت فى الوقت الذى تصارع فيه ألمانيا لاستيعاب ما يقرب من مليون طالب لجوء وصلوا إلى البلاد بعد أن قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فتح الحدود عام 2015. وهو القرار الذى تسبب فى انقسام داخل المجتمع الألمانى، حيث سرعان ما فقدت ميركل السيطرة على الوقع.



مظاهرات ألمانيا



جانب من المظاهرات فى ألمانيا



جانب من المظاهرات



تعامل الشرطة الألمانية مع المظاهرات



قمع الشرطة الألمانية المظاهرات