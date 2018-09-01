صور.. مشايخ دهب يستقبلون محافظ جنوب سيناء للتهنئة بتجديد الثقة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تلقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة من مشايخ وأهالى مدينة دهب بحضور على حمادة رئيس مدينة دهب وممثلى الجهاز التنفيذى، ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة وممثل مشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال زيارته للمحافظة لاستقبال أول فوج من حجاج القرعة بميناء نويبع، وافتتاح تطوير منفذ طابا البرى.

وألقى الشيخ إبراهيم سالم شيخ قبيلة المزنية كلمة هنأ فيها المحافظ بتجديد الثقة، وقدم الشكر للقيادة السياسية لتجديد الثقة فى اللواء خالد فودة، لاستكمال مسيرة التنمية على أرض المحافظة وقدم الشكر الوزير النقل

ومن جانبه قدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى، وأشاد بدورهم الفعال فى المساهمة الفعاله فيما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء، وقدم الشكر لرجال الأمن، ولوزير النقل لتحمله مشاق السفر وزيارة المحافظة من أجل متابعة الأعمال الخاصة بالطرق وميناء نويبع الذى تكلفه تطويره 350 مليون جنيه ومحطة تبادل الحاويات بتكلفة 450 مليون دولار.

مشيرا إلى أنه سوف ينفذ تكليف رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن، حضر اللقاء اللواء محمد خريصة حكمدار أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى، ومدير شرطة السياحة بدهب ومدير إدارة المرور بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بمدينة دهب.



العاملين بدهب يهنئون محافظ جنوب سيناء على تجديد الثقه



المحافظ وسط مشايخ وعواقل جنوب سيناء



المحافظ يتلقى التهنئة