video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مشايخ دهب يستقبلون محافظ جنوب سيناء للتهنئة بتجديد الثقة

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:58 ص
صور.. مشايخ دهب يستقبلون محافظ جنوب سيناء للتهنئة بتجديد الثقة محافظ جنوب سيناء يتلقى التهنئة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

تلقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة من مشايخ وأهالى مدينة دهب بحضور على حمادة رئيس مدينة دهب وممثلى الجهاز التنفيذى، ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة وممثل مشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال زيارته للمحافظة لاستقبال أول فوج من حجاج القرعة بميناء نويبع، وافتتاح تطوير منفذ طابا البرى.

 

وألقى الشيخ إبراهيم سالم شيخ قبيلة المزنية كلمة هنأ فيها المحافظ بتجديد الثقة، وقدم الشكر للقيادة السياسية لتجديد الثقة فى اللواء خالد فودة، لاستكمال مسيرة التنمية على أرض المحافظة وقدم الشكر الوزير النقل

 

ومن جانبه قدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى، وأشاد بدورهم الفعال فى المساهمة الفعاله فيما تحقق من إنجازات على أرض جنوب سيناء، وقدم الشكر لرجال الأمن، ولوزير النقل لتحمله مشاق السفر وزيارة المحافظة من أجل متابعة الأعمال الخاصة بالطرق وميناء نويبع الذى تكلفه تطويره 350 مليون جنيه ومحطة تبادل الحاويات بتكلفة 450 مليون دولار.

 

مشيرا إلى أنه سوف ينفذ تكليف رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن، حضر اللقاء اللواء محمد خريصة حكمدار أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى، ومدير شرطة السياحة بدهب ومدير إدارة المرور بالمحافظة، ورؤساء القطاعات بمدينة دهب.

 

العاملين بدهب يهنئون محافظ جنوب سيناء على تجديد الثقه
العاملين بدهب يهنئون محافظ جنوب سيناء على تجديد الثقه

 

المحافظ وسط مشايخ وعواقل جنوب سيناء
المحافظ وسط مشايخ وعواقل جنوب سيناء

 

المحافظ يتلقى التهنئة
المحافظ يتلقى التهنئة

 

المحافظ يتلقى التهنئه
المحافظ يتلقى التهنئه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج ويفتتحان تطوير منفذ طابا اليوم

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سناء

وزير النقل

مشايخ جنوب سيناء

وصول الحجاج




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة