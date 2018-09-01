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صور.. مدير أمن الجيزة يفتتح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:08 م
صور.. مدير أمن الجيزة يفتتح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد" مدير أمن الجيزة خلال افتتاح المعرض
كتب بهجت أبو ضيف
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افتتح اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة منذ قليل معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة" كلنا واحد"، أمام مرور حدائق الاهرام بمنطقة اللبيني بالهرم.
 
واحتوى المعرض على كافة الأدوات المدرسية والحقائب والأحذية، وكل ما يتعلق بطلاب المدارس، وعرضها بأسعار مخفضة. 
 
يأتي ذلك بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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