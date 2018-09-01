صور .. محافظ الإسماعيلية: الاهتمام بالمواطن على رأس أولوياتى

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

وصل عصر اليوم إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد، الذى أدى أول أمس الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكبر حركة محافظين تشهدها مصر .

وكان على رأس المستقبلين للمحافظ الجديد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية السابق، ومحمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكرى للمحافظة ونائبه المقدم محمد عبد الله وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد كبير من التنفيذين والإعلاميين والشباب.

وعقد محافظا الإسماعيلية الجديد والسابق لقاء مفتوحًا مع القيادات التنفيذية والشباب والإعلاميين بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد عن بالغ سعادته بتكليفه بمنصب محافظ الإسماعيلية تلك المحافظة العريقة والباسلة، مؤكدًا على عزمه على بذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية على أرض تلك المحافظة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها.

كما أكد محافظ الإسماعيلية الجديد، أن الاهتمام بالمواطنيين والعمل على تلبية وتحقيق طموحاتهم يأتى على رأس وأولى أولوياته، مشيرًا إلى أنه يعمل بروح الفريق ويؤمن تمامًا بالعمل الجماعى، كما أكد أن هناك مجموعة من الملفات لها أولويات خاصة فى محور اهتماماته ومنها ملف منظومة النظافة والتخلص من المخلفات والقمامة وملفات تطوير التعليم وتطوير المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تفعيل آليات الاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل ومواجهة البطالة.

وأضاف "عثمان"، أنه سوف يكون هناك تواصل وتفاعل حقيقى مع المواطنيين وأنه سيتم اقتحام كافة المشكلات والقضايا الجماهرية والتعامل معها بسياسة وأسلوب تفكيك المشكلة والوصول إلى حلول جذرية وغير نمطية.

وأشار إلى أن المسؤلية كبيرة وكلنا جميعًا مشاركون فى تحملها ولابد أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق التنمية الحقيقية والملموسة على الأرض ليشعر بها كل مواطن.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية السابق اللواء يس طاهر، خلال كلمته لتوديع الجهات التنفيذية بالمحافظة، أكد أنه سعيد بحفاوة الاستقبال له وتوديعه، من قبل أهالى المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيظل عاشقًا لمحافظة الإسماعيلية، وسيحرص على زيارتها باستمرار، مطالبًا الجهات التنفيذية بالتعاون الجيد مع اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد.



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق



اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية السابق



جانب من لقاء محافظا الإسماعيلية الجديد والسابق